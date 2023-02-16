Валерий Гергиев не смог прилететь на открытие Зимнего фестиваля искусств в Сочи

Сообщается, что Гергиев не смог приехать по независящим от фестиваля причинам.«Вместо Валерия Гергиева в концерте открытия фестиваля будет принимать участие Алексей Рубин», — сообщили организаторы.XVI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи проходит с 15 по 27 февраля. Площадка ежегодно представляет разнообразную программу с участием ведущих российских и зарубежных артистов. В этом году участниками фестиваля заявлены Юрий Башмет, Теодор Курентзис, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов и другие.