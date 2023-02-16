Warner Bros. планирует снять фильм по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», пишет The Sun.



По информации издания, проект был в поле зрения студии, так как пьеса оказалась очень популярной, однако на время проект отошел на второй план из-за работы над франшизой «Фантастические твари».



Отмечается, что продюсеры проекта хотят видеть в нем исполнителя роли Гарри Поттера Дэниела Рэдклиффа.



Вместе с тем фильмы поттерианы «Фантастические твари» не принесли ожидаемого успеха. Последний фильм франшизы «Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора» провалился в прокате, заработав 400 млн долларов.









Фото: кадр из фильма «Фантастические твари»











