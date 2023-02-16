Крупнейшее собрание авангардиста Зверева представят на аукционе

Крупнейшее собрание авангардиста Зверева представят на аукционе

16.02.2023

На торгах аукционного дома «Русская эмаль» представят крупнейшее на российском рынке собрание подлинников авангардиста Анатолия Зверева, сообщают организаторы мероприятия.

Произведения Зверева представят на аукционе в рамках большого аукциона собрания известного коллекционера Андрея Кусакина. В каталог войдут как графические работы художника, так и его тетради со стихотворениями.

Уникальность коллекции состоит в том, что на открытом рынке практически не встречаются подлинники Зверева. Аутентичность работ, которые представят на торгах, подтверждается не только подписью мастера, но и провенансом — Зверев и Кусакин были друзьями.

Анатолий Зверев является одним из самых ярких представителей «второго авангарда» 1960-х. Собрание, отмечают организаторы, привлечет внимание не только уникальной подборкой качественных подлинных вещей, но и именем Андрея Кусакина. Коллекционер ушел из жизни в конце 2020 года.


Фото: аукционный дом «Русская эмаль»