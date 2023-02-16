Космонавты МКС посмотрели на орбите «Чебурашку»

Космонавты МКС посмотрели на орбите «Чебурашку»

16.02.2023

Находящимся на орбите российским космонавтам показали мультфильм «Чебурашка», передает Роскосмос.

Самый кассовый в России фильм посмотрели космонавты МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

В Роскосмосе рассказали, что показ фильма прошел прямо на орбите.

Ранее глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева подарила Герою России, летчику-космонавту РФ Сергею Прокопьеву мягкую игрушку Чебурашки. Игрушка отправилась на МКС в качестве индикатора невесомости.



Фото: кадр из фильма «Чебурашка»