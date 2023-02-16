Госдума приняла закон, запрещающий иностранные слова и нецензурную брань

16 февраля депутаты приняли поправки к ФЗ «О государственном языке РФ» во втором и третьем чтениях.





Госдума постановила направить принятый документ на рассмотрение в Совфед. Согласно ему, при использовании русского языка как государственного запрещается употреблять нецензурные выражения и иностранные заимствования, кроме не имеющих аналогов. Их список приводится в нормативных словарях. Закон вводит это понятие, как и нормативные грамматики и справочники, где будут фиксировать современные нормы языка.





Поправки обязывают использовать русский как государственный в образовании, государственных и муниципальных информсистемах, в сфере потребления товаров и услуг.





Закон вступит в силу со дня опубликования. Исключение составит подпункт о привлечении специалистов к проведению лингвистической экспертизы и редактированию готовящихся правовых актов в соответствие с нормами. Когда он начнет действовать, не указано.





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