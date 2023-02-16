Сериал «Скорая помощь» продлили на седьмой сезон

Телевизионный сериал «Скорая помощь» продлили на новый сезон. Медицинская драма получит седьмой по счету сезон.



Новый сезон будет состоять из 24 эпизодов.



Производством фильма о водителе скорой помощи (Гоша Куценко), его коллегах и пациентах занимаются РИМ Продакшн.



Режиссером сериала выступит Богдан Дробязко.



В ноябре 2022 года вышел пятый сезон проекта. Шестой сезон на данный момент находится в производстве. Седьмой сезон планируется выпустить в сезоне 2024/2025.









Фото: кадр из фильма «Скорая помощь»