На Зимнем фестивале искусств обсудят культурную глобализацию

В рамках фестиваля Юрия Башмета в Сочи пройдет VIII Международная конференция и выставка для управленцев в сфере культуры, сообщала «Культуромания».





Конференция на тему «Культурная глобализация или диалог культур» состоится с 17 по 19 февраля. Ее программа включает дискуссии, организованные РМС и Русским концертным агентством. Они состоятся 18 февраля.





Участники первой дискуссии рассмотрят правовые аспекты, появляющиеся при создании и реализации креативных проектов. На второй дискуссии проанализируют перспективы использования онлайн-сервисов для монетизации и привлечения финансирования для творческих проектов.





Также 19 февраля РМС расскажет о конкурсе этнической музыки «Вся страна» на сессии, посвященной реализованным шоу-кейсам. К участию в нем приглашают певцов, вокальные и инструментальные ансамбли любого направления. Заявки принимают до 31 марта.





Фестиваль в 26-й раз открылся в Сочи. Он продлится до 27 февраля.





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