«Антология русского хоррора: Красный состав» дебютировала в Сети

16.02.2023

«Антология русского хоррора: Красный состав» дебютировала в Сети
Первые три серии анимационного сериала появились на стримингах more.tv и «Кинопоиск» 16 февраля.

Антология состоит из шести короткометражек, созданных авторами из разных стран в разных жанрах и техниках. Сюжетно они не связаны между собой. Новеллы объединяют литературные источники — классические и современные произведения российских и советских писателей.

В числе авторов — кинематографисты из России, Японии, США, Южной Кореи и других стран Любомир Арсов, Сергей Кибус, Хирофуми Накада, Мэттью Лайон и др.

Оставшиеся три серии выйдут 23 февраля в тех же онлайн-кинотетарах. Создатели пока не сообщали, появится ли у антологии второй сезон.

Фото: кадр из «Антологии русского хоррора: Красный состав»