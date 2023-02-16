«Антология русского хоррора: Красный состав» дебютировала в Сети

Первые три серии анимационного сериала появились на стримингах more.tv и «Кинопоиск» 16 февраля.





Антология состоит из шести короткометражек, созданных авторами из разных стран в разных жанрах и техниках. Сюжетно они не связаны между собой. Новеллы объединяют литературные источники — классические и современные произведения российских и советских писателей.





В числе авторов — кинематографисты из России, Японии, США, Южной Кореи и других стран Любомир Арсов, Сергей Кибус, Хирофуми Накада, Мэттью Лайон и др.





Оставшиеся три серии выйдут 23 февраля в тех же онлайн-кинотетарах. Создатели пока не сообщали, появится ли у антологии второй сезон.





Фото: кадр из «Антологии русского хоррора: Красный состав»