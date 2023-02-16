В Красноярске открылась выставка театральных плакатов от студентов СФУ

Работы в рамках совместного проекта университета и Красноярского ТЮЗа представили в музейном центре «Площадь Мира», сообщили Gornovosti.





В экспозицию вошли более 30 работ студентов Института архитектуры и дизайна СФУ. Молодые дизайнеры представили свое видение спектаклей ТЮЗа «Жанна д’Арк», «Чучело», «Хлебзавод» и др. Они работали над плакатами несколько месяцев. Студенты смотрели спектакли, чтобы проникнуться их смыслами и атмосферой, затем искали образы, тезисно обозначали, как будут отображать идеи, делали зарисовки, на основании которых выбирали метод их передачи.





Инициированный театром проект существует третий год и является частью работы по развитию креативной экосистемы вокруг ТЮЗа. В 2022 году он показывал работы студентов-дизайнеров на Креативной неделе в Москве, а в этом году выпустит комиксы по своим спектаклям.





Посетить выставку можно до 26 марта. Вход свободный.





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