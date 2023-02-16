Весной в Красноярске пройдет I Слет киноделов

Чемпионат backstage-индустрий впервые состоится в Сибири, сообщило красноярское издание Gornovosti.





Заявки на участие в заочном этапе I Слета киноделов принимают до 20 февраля. Участниками могут стать все желающие в возрасте 14-20 лет, интересующиеся закадровыми профессиями в кино и медиа. Мероприятие проводит объединение «Молодежный PRODUCTION».





Участники изучат профессии режиссера, оператора-постановщика, звукорежиссера, художника-постановщика и режиссера монтажа. Финалистами станут 50 человек. Победитель будет стажироваться на съемках рекламы крупного ресторанного бренда.





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