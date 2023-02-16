Стартовала разработка фильма «Гарри Поттер и Проклятое дитя» — Sun

Студия Warner Bros. приступила к работе над продолжением культовой фэнтези-франшизы о мальчике, который выжил, пишет Sun со ссылкой на источники.





В этом произведении повзрослевшие Гарри, Рон и Гермиона отходят на второй план. В центре истории оказываются их дети.



Инсайдеры уже сообщали, что новый глава объединенной корпорации WBD Дэвид Заслав рассматривает варианты продолжения поттерианы. Среди них был сериал, а также киноадаптация пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», по которой в Лондоне поставили спектакль.





Ранее исполнители ролей Рона Уизли и Волан-де-Морта Руперт Гринт и Рэйф Файнс заявили о готовности вернуться к своим персонажам. По словам Гринта, для этого необходимо время, а также подключение к проекту всех его коллег.





Фото: кадр из «Философского камня»