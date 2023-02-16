Продолжение сериала «Почка» с Любовью Аксеновой выйдет 8 марта

Премьера проекта «Почка Вторая» состоится на стриминге KION, сообщается в его телеграм-канале.





В новых эпизодах главная героиня Наталья (Аксенова) ищет 70 (!) почек. На этот раз она сталкивается с болезнью иной природы — любовью. Как и в оригинальном шоу, Наташа «не жалеет никого на пути к выздоровлению», отмечает постановщица и соавтор сценария Мария Шульгина.





По ее признанию, работа над вторым сезоном была для нее сложнее, чем над первым. Сценаристка Елизавета Тихонова добавила, что «Почка Вторая» — не столько новый сезон или продолжение, сколько «другая история, с иным настроением и интонацией».





«Почка» дебютировала в 2021 году. Сериал сосредоточен на истории Натальи, не останавливающейся ни перед чем (и кем) ради собственной выгоды. Однажды она оказывается в крайней ситуации — ей срочно нужен донор почки, которым может быть только кровный родственник. Однако ее родные вовсе не спешат на помощь.





Фото: кадр из сериала «Почка»