Вышел трейлер российской фантастической драмы «Сквозь время»

Ролик по фильму режиссера Александра Богуславского опубликовала на ютьюб-канале компания «НМГ Кинопрокат».





По сюжету при испытаниях сверхскоростного самолета братья Итан и Джейкоб оказываются на неизвестном острове с невероятной аномалией. Остров покрывает туман, в котором одновременно сосуществует прошлое и будущее. Они должны раскрыть тайну этого места, чтобы спасти будущее.





Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Егор Корешков, Егор Бероев, Валерия Шкирандо, Софья Присс и др. Премьера фантастической ленты состоится 23 марта.



