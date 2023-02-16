Центр креативных индустрий откроется в Якутии в этом году

В поселке Тикси на Крайнем Севере заработает пространство для обучения в сфере кино, медиа и IT. Об этом ТАСС рассказал замглавы Булунского района РС (Я) Владимир Милославский.





ЦКИ откроется на базе библиотеки, где в прошлом году начал работать IT-центр. Реализация проекта стала возможной благодаря ПФКИ и Целевому фонду будущих поколений Якутии, отметил собеседник агентства.





В Тикси доставят ноутбуки с загруженными программами по креативным индустриям и темам гражданской активности. Это позволит сразу начать обучение и практику, сэкономив трафик, что актуально для удаленного поселка, находящегося за Полярным кругом.





Детям и молодым тиксинцам предложат образовательные программы «Кино Lab», «Медиа», «IT-технологии», «Проектная мастерская» и «Мультилингва». Обучение смогут проходить и взрослые, в том числе работники образования и культуры, для совершенствования своих навыков. Финальным продуктом центра видят цифровой архив нематериального культурного наследия народов Севера, а также другие разработки.





Тикси — родной поселок Евгении и Максима Арбугаевых, авторов номинированного на «Оскар» документального фильма «Выход».





Фото: Pixabay