Раскрыты подробности сиквела «Я — легенда» с Уиллом Смитом

Новые детали продолжения озвучил продюсер и сценарист оригинального постапокалиптического фильма Акива Голдсман, сообщил Deadline.





Сюжет «Я — легенда 2» развернется в Нью-Йорке спустя 20 лет после событий первой ленты. Он тоже будет ориентирован на литературный источник — роман Ричарда Мэтисона, а также на альтернативную концовку первой картины, которая вошла в режиссерскую версию.



Голдсман признался, что его вдохновляет идея The Last of Us, где представлен «не просто постапокалипсис, но и мир спустя 20-30 лет после катастрофы». В этом мире «природа берет свое». Он напомнил, что в книге человечество, как доминирующий вид на Земле, приблизилось к своему концу, и подчеркнул, что это очень интересная тема, которую он хочет исследовать.





К своей роли вернется Уилл Смит. Компанию ему составит Майкл Б. Джордан («Крид»), персонаж которого пока не раскрывается.





Фото: кадр из фильма «Я — легенда»