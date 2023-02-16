Певица Клава Кока впервые появится в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

17 февраля выйдет третий в этом году выпуск «Ну-ка, все вместе!», в котором покажут очередной отборочный тур. Клава Кока выйдет на сцену, а также станет приглашенным членом судейской команды во главе с Сергеем Лазаревым. Жюри включает сотню человек, которую также пополнит экс-участница дуэта «#2Маши» Мария Зайцева.Клава Кока призналась, что быть в жюри очень волнительно. Она подчеркнула, что больше внимания будет уделять харизме конкурсантов, нежели вокальным данным и техникам, поскольку сама не является профессиональной певицей.В этом году шоу проходит в формате «Битва сезонов». Его победитель или победительница откроют пятый юбилейный сезон проекта, исполнив песню от Олега Влади. Автор текстов песен и композитор, создающий хиты для звезд отечественной эстрады, уже участвовал в проекте. Он входил в сотню «Ну-ка, все вместе!» в 2021 году.