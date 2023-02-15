Герман Садулаев высказался о причинах раскола в культурной среде

По словам Садулаева, раскол имеет этнические и «суперэтнические» причины.Многие звезды, считает писатель, не относят себя к русскому народу. Своими мыслями эти люди находятся за пределами России, но держатся за нее из-за доходов.«Они здесь просто живут, у них здесь кормовая база, но мысленно они не здесь, они уже давно не здесь, все их интересы, центр, гравитация их бытия, она не здесь, они не принадлежат к русскому народу», — приводит агентство слова Садулаева.Писатель отметил, что артисты по своей натуре нуждаются во внимании и порой готовы «продать душу дьяволу», чтобы получить овации или престижную премию.