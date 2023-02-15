Фильм о жизни Соловецкого монастыря «Святой архипелаг» выйдет в прокат

В российский прокат выйдет документальный фильм Сергея Дебижева «Святой архипелаг».



Фильм рассказывает о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Картина получила 15 российских и международных наград.



В России фильм выйдет в прокат 8 марта.



«С 8 марта 2023 года документальный фильм "Святой архипелаг" о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря будет показан на больших экранах более чем в ста городах России», — указано в сообщении на сайте РПЦ.



Фильм повествует о жизни Соловецкой обители, поднимает вопросы о духовной жизни человека, о религиозной традиции в современном мире, влиянии веры в Бога на жизнь людей. Лента включает беседы с монахами. Отдельной темой стала трагическая лагерная история Соловков.













Фото: кадр из фильма "Святой архипелаг"











