Вышел специальный трейлер нового фильма Дьяченко «Бешенство»

Вышел специальный трейлер нового фильма Дьяченко «Бешенство»

15.02.2023

Вышел креативный специальный трейлер триллера «Бешенство».

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании «Вольга».

Фильм Дмитрия Дьяченко основан на реальных событиях и рассказывает об эпидемии бешенства среди диких животных. В лесу в охотничьем домике в смертельной западне оказываются отец и сын.

Фильм выйдет в прокат в России 23 февраля. Роли в фильме сыграли Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Александр Устюгов, Ангелина Стречина и другие.