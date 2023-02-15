Вышел специальный трейлер нового фильма Дьяченко «Бешенство»

Вышел креативный специальный трейлер триллера «Бешенство».



Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании «Вольга».



Фильм Дмитрия Дьяченко основан на реальных событиях и рассказывает об эпидемии бешенства среди диких животных. В лесу в охотничьем домике в смертельной западне оказываются отец и сын.



Фильм выйдет в прокат в России 23 февраля. Роли в фильме сыграли Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Александр Устюгов, Ангелина Стречина и другие.











