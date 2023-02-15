Вышел специальный трейлер нового фильма Дьяченко «Бешенство»

В поселке Тикси на Крайнем Севере заработает пространство для обучения в сфере кино, медиа и IT. О...
Рекламу ролевого экшна от российских разработчиков показали в преддверии релиза «Атомного сердца»....
16 февраля в московском театре состоится премьера спектакля Лейлы Абу-аль-Кишек по мотивам фильма ...
Студия Disney показала ролик киноадаптации своего мультфильма The Little Mermaid 1989 года. ...
Новые детали продолжения озвучил продюсер и сценарист оригинального постапокалиптического фильма А...
В поселке Тикси на Крайнем Севере заработает пространство для обучения в сфере кино, медиа и IT. О...
Рекламу ролевого экшна от российских разработчиков показали в преддверии релиза «Атомного сердца»....
16 февраля в московском театре состоится премьера спектакля Лейлы Абу-аль-Кишек по мотивам фильма ...
Студия Disney показала ролик киноадаптации своего мультфильма The Little Mermaid 1989 года. ...
Новые детали продолжения озвучил продюсер и сценарист оригинального постапокалиптического фильма А...
Программа впервые пройдет в Красноярской филармонии с 25 по 27 февраля, сообщила пресс-служба учрежд...
Исполнительница станет приглашенным членом жюри музыкального конкурса, сообщила пресс-служба телекан...
Предстоящий концерт посвящен Дню защитника Отечества.
Петербургский писатель Герман Садулаев высказался о причинах раскола в культурной элите России. Мнен...
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню защитника Отечества.
В Сочи открывается 16-й Зимний международный фестиваль искусств, передает пресс-служба Министерства ...
Музыкант Алексей Рыбин, участник первого состава группы «Кино» стал автором сценария сериала о подро...
Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании «Вольга».
В кинотеатре «Ленфильм» прошла премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник». Картина выйдет в прокат ...
Стартовал прием заявок на акселератор творческих проектов «Создавай. Таврида», передает ТАСС.
В Санкт-Петербурге отменили показы спектаклей «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Ксении Раппо...
В Технопарке «Сколково» в Москве прошла конференция «Sk Regions CreativeTECH. Сплав технологий и тво...
Российский актер Сергей Безруков записал аудиогид для музея Сергея Есенина в селе Константиново.
В Сети появился трейлер фильма «Нюрнберг» Николая Лебедева. Фильм выйдет в российский прокат 2 марта...
Международное жюри фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске возглавит росс...
15.02.2023