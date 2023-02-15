В Петербурге прошла премьера «Праведника» Сергея Урсуляка

В кинотеатре «Ленфильм» прошла премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник». Картина выйдет в прокат 16 февраля, сообщает пресс-служба ВГТРК.



Фильм рассказывает о бессмертном подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который спас 218 советских евреев из фашистской оккупации.



«Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым почти 1500 км вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира», его имя высечено на стене почета в Саду праведников», — рассказали в пресс-службе.



Память Киселева ежегодно почитается потомками тех, кого он спас.



Режиссером проекта выступил Сергей Урсуляк, продюсером — Мария Ушакова.



В фильме снимались Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук и другие актеры.









Фото: телеканал «Россия»