Эксперт из Digital IP рассказал о защите интеллектуальных прав на Sk Regions CreativeTECH

В Технопарке «Сколково» в Москве прошла конференция Sk Regions CreativeTECH. Сплав технологий и творчества.



На конференции с лекцией выступил доцент Digital IP Константин Леонтьев.



Спикер отметил, что для получения прибыли от результатов творческой деятельности необходимо использовать инструментарий интеллектуального права. Самый простой способ охраны результатов интеллектуальной деятельности предоставляет авторское право, которое не требует регистрации, никак не связано с художественной или научной ценностью контента и действует с момента создания произведения.



В то же время авторское право, отметил эксперт, плохо защищает от коммерческого паразитирования на чужих достижениях, поэтому существуют более сильные режимы охраны, в том числе товарные знаки и средства индивидуализации.



Константин Леонтьев отметил, что любая охрана интеллектуальных прав актуальна лишь в том случае, когда творческий результат можно коммерциализировать.





«В противном случае фильм, который придумал беззаботный автор, вполне могут снять без него, также как без согласия беззаботного изобретателя могут создать и продавать придуманное им устройство», — заключил Константин Леонтьев.









Фото: пресс-служба «Сколково»