Сергей Безруков записал аудиогид для музея Есенина в Константиново

Российский актер Сергей Безруков записал аудиогид для музея Сергея Есенина в селе Константиново. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.



«Историю Есенина мне привычно рассказывать от первого лица, проживая ее на сцене в спектакле «Хулиган. Исповедь», — рассказал Безруков.



Актер добавил, что впервые выступил в роли гида, и этот опыт стал для него «любопытным».



«Во время описания экспозиций я погрузился в жизнь Сергея Александровича не изнутри, проживая, а со стороны, как бы наблюдая и повествуя», — рассказал артист.



Актер признался, что, пока записывал аудиогид, вспоминал улочки музея-заповедника, усадьбу родителей Есенина и перенесся в 2004 год, когда шли съемки сериала «Есенин».









Фото: vk.com/museumesenin