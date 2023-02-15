Появился трейлер предстоящего фильма «Нюрнберг»

«Нюрнберг» стал первым игровым полнометражным фильмом о Нюрнбергском процессе международного военного трибунала. На судебном процессе предстали бывшие руководители Третьего рейха.Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов, Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Вольфганг Черни, Сергей Кемпо, Алексей Бардуков, Игорь Петренко.Сценарий к картине написан по книге «На веки вечные» Александра Звягинцева. Продюсером картины выступила Эльмира Айнулова.