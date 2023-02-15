Павел Лунгин возглавит международное жюри кинофестиваля «Дух огня»

Международное жюри фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске возглавит российский кинорежиссер Павел Лунгин, передает ТАСС со ссылкой на вице-президента кинофестиваля Марию Звереву.



«Международное жюри возглавляет Павел Лунгин. Он обладатель приза жюри Каннского кинофестиваля, обладатель всех возможных призов российских фестивалей. Он абсолютно международный режиссер», — рассказала Зверева.



В жюри международного конкурса фестиваля также вошли индийский кинорежиссер Бауддхаян Мукхерджи, киновед из Киргизии Гульбара Толомушова.



В конкурсе российских дебютов оценивать работы будут актриса Анна Михалкова, режиссер Антон Мегердичев, оператор Елена Иванова, художник-постановщик Сергей Февралев, композитор Райан Оттер. Во главе жюри национального конкурса — режиссер Алексей Мизгирев.









Фото: ГТРК «Славия»/YouTube