Президентский совет по делам казачества подвел итоги 2022 года

Статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова рассказала на заседании о результате работы постоянной комиссии по содействию развитию казачьей культуры в минувшем году, сообщила пресс-служба министерства.





Минкультуры ведет активную работу по сохранению, развитию и популяризации казачьей культуры, подчеркнула Манилова. Главным проектом в этом направлении она назвала создание Музея казачества, который станет филиалом ГИМа. Работы ведутся по графику.





Важным событием стал запуск «Виртуального музея истории российского казачества». В его каталоге значатся более 200 артефактов из ГИМа и карта с основными событиями истории российского казачества. Электронная библиотека казачества представила более 3,6 тысячи документов по истории и культуре казаков. Также в 2022-м прошел I Форум «Казачество — сквозь века». Он привлек к участию казаков из РФ, Франции, Румынии, Сербии и Казахстана.





Среди ключевых мероприятий замминистра назвала фольклорный конкурс «Казачий круг», гастроли театра танца «Казаки России» (Липецк) и Ансамбля песни и пляски донских казаков им. Квасова (Ростов) в рамках программы «Мы — Россия». Другие творческие казачьи коллективы участвовали в проектах Дома народного творчества им. Поленова. В этом году в программе примут участие новые коллективы. Кубанский ансамбль «Криница» (Краснодар) даст концерты в 14 городах, ансамбль «Ставрополье» — в восьми, «Разгуляй» — в трех, «Легенда» — в трех городах.





В этом году в Академии Гнесиных планируется провести научный форум, посвященный музыкальной культуре казаков РФ. Он станет частью работы по изучению и описанию казачьих традиций.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ