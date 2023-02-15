Звезда «Джона Уика» Киану Ривз признался, что его пугают дипфейки

Актер высказался о современных технологиях и использовании дипфейков в беседе с Wired.





Киану Ривз отметил, что быстро развивающиеся технологии становятся важной и неотъемлемой частью жизни современного человека. При этом некоторые из них вызывают у актера беспокойство. Его волнует, что нейросети могут заменить художников.





Также Ривза не вдохновляет использование технологии дипфейков. По его мнению, в этих случаях теряется самостоятельность участников. При съемках в кино актеры знают, что их будут «редактировать». При этом они активно участвуют в процессе. Однако в «стране дипфейков» у них нет своего мнения. «Это пугает», — подчеркнул артист.





Ранее сообщалось, что «Джон Уик 4» с Ривзом в главной роли будет длиться почти три часа. Он станет самым продолжительным фильмом франшизы. Премьера новой главы о злоключениях киллера в бегах состоится 24 марта.





Фото: кадр из фильма «Джон Уик»