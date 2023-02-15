В Петербурге дадут концерт к 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина

Новую программу «Рахманинов и Шаляпин» представит Русский оркестр им. Василия Андреева, сообщила пресс-служба коллектива.





Концерт в честь 150-летия двух российских артистов с мировым именем пройдет в Филармонии им. Шостаковича. За пульт встанет народный артист РФ Дмитрий Хохлов. Начало в 20:00.





Публика услышит сочинения Рахманинова, а также романсы, арии из опер, русские народные песни из репертуара Шаляпина. Вокальные партии в сопровождении Андреевского оркестра исполнят солисты Мариинки и «Санктъ-Петербургъ Оперы». В их числе сопрано Анастасия Калагина и Наталья Воробьева, басы Михаил Петренко и Илья Банник.





При жизни композитор и певец дружили. После знакомства в конце 1890-х годов они выступали вместе на многих концертах. Рахманинов посвятил Шаляпину пять романсов.





Фото: скриншот / сайт Андреевского оркестра