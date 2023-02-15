Премьера четвертого сезона «Ты» отметилась ростом просмотров

Первая часть нового сезона психологического триллера дебютировала на Netflix 9 февраля, сообщил Variety.





По данным журнала, премьерные эпизоды You вошли в топ-10 с 6 по 12 февраля. За четыре дня шоу набрало более 92 часов просмотров и попало в десятку лучших сериалов в 90 странах. Эти достижения стали рекордными для сериала, дебютировавшего в 2018 году.





В центре истории оказывается Джо Голдберг — успешный менеджер, а также манипулятор и убийца, одержимый преследованием женщин. С помощью соцсетей он изучает личности своих жертв, чтобы войти к ним в доверие. Голдберг идет на все, включая убийства людей, мешающих ему, и самих женщин. В новых эпизодах за сталкером кто-то начинает следить.





Вторая половина сезона выйдет 9 марта.





Фото: кадр из сериала «Ты»