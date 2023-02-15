Роман «Город Брежнев» о подростковых бандах 1980-х экранизируют

Сериал по книге Шамиля Идиатуллина снимет компания «Триикс медиа» по заказу НТВ, сообщает ТАСС.





Съемки восьмисерийной картины «Город Брежнев» начнутся летом. Адаптированный сценарий разработал экс-участник группы «Кино» Алексей Рыбин.





Сюжет фильма разворачивается в 1983 году в Брежневе (ныне Набережные Челны) и сосредотачивается на взрослении 15-летнего Артура, который не состоит ни в одной банде. Ему предстоит выйти из очень сложной ситуации. Внимание также уделят подростковым бандам и преступным группировкам Татарской АССР и жизни людей в небольших городах в 1980-е годы.





В продюсерской компании добавили, что сериал планируют снять в воспитательном духе.





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