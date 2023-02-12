В Латвии умер театральный режиссер Михаил Груздов

О смерти постановщика и педагога сообщается в соцсетях рижского театра «Дайлес», худруком и режисс...
К таким выводам пришли телеканал Cinema и сервис по поиску работы и работников HeadHunter по итогам ...
Представительница жюри шоу «Маска» в каждом выпуске будет блистать в нарядах, отсылающих к литерат...
Выступление белорусской панк-рок-группы во главе с Сергеем Михалком планировалось на 12 февраля, соо...
О смерти постановщика и педагога сообщается в соцсетях рижского театра «Дайлес», худруком и режисс...
К таким выводам пришли телеканал Cinema и сервис по поиску работы и работников HeadHunter по итогам ...
Представительница жюри шоу «Маска» в каждом выпуске будет блистать в нарядах, отсылающих к литерат...
Выступление белорусской панк-рок-группы во главе с Сергеем Михалком планировалось на 12 февраля, соо...
Певец получил четыре награды главной британской музыкальной премии. Список номинантов опубликован ...
Режиссер сай-фай-франшизы Дэвид Туи объявил о разработке четвертого фильма с подзаголовком «Фурия»...
В Испании прошла 37-я церемония вручения национальной кинопремии. Список лауреатов опубликован на ее...
Французский актер Пьер Нине исполнит роль Эдмона Дантеса в фильме по роману Александра Дюма, пишет V...
Sanremo Music Festival 2023 завершился победой певца, который уже становился лауреатом конкурса деся...
16 февраля в Доме музыки в Москве состоится концерт «Музыкальные хиты Голливуда», сообщила пресс-слу...
Американская студия Disney назвала размер бюджета пятой части франшизы об Индиане Джонсе. Производст...
Президент России Владимир Путин наградил деятелей культуры и сотрудников СМИ, говорится на официальн...
Отменой концерта российского пианиста Дениса Мацуева в итальянских Брешии и Бергамо Италия продемонс...
В лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге в ходе реставрационных работ появится специально ...
Фильмы и сериалы американской студии Disney уйдут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года...
Российский кинорежиссер Никита Михалков обвинил руководство Музея истории Екатеринбурга в попытках р...
Российский бизнесмен Евгений Пригожин анонсировал выход нового фильма. Об этом Пригожин рассказал ...
12.02.2023