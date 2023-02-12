В Латвии умер театральный режиссер Михаил Груздов

О смерти постановщика и педагога сообщается в соцсетях рижского театра «Дайлес», худруком и режиссером которого он проработал 20 лет.





Михаил Груздов скончался 12 февраля. Подробности его кончины в сообщении не указали. Труппа выразила соболезнования семье режиссера и поклонникам его творчества.





Груздов родился в 1953 году в латвийской Валмиере. Получил режиссерское образование в Москве, работал в театре-студии «Перекресток» и преподавал в Петербурге. В начале 1990-х вернулся в Латвию, где поставил спектакли на сценах всех ведущих театров. В начале 2000-х годов возглавил театр «Дайлес». Последний спектакль в его постановке вышел в 2019-м. Также он преподавал в Латвийской академии культуры.





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