Четвертый сезон «Полового воспитания» станет последним для Шути Гатвы

Британский актер попрощался с проектом Netflix в своих соцсетях.





Исполнитель одной из основных ролей — Эрика — выложил фотографию двери своего трейлера, на которой значится имя его персонажа. «Последний день. Последний раз», — отметил он в посте и поблагодарил за «все уроки и силы».





Персонаж Шути Гатвы — лучший друг главного героя Отиса (Эйса Баттерфилд), вместе с которым они учатся в средней школе небольшого английского городка и познают разные стороны пубертата.





Сериал Sex Education стартовал в 2019-м. Летом минувшего года завершились съемки четвертого сезона, в котором вернутся основные герои в исполнении Гатвы, Баттерфилда, Эммы Маккей, Коннора Суинделлса и др.





Ранее сообщалось, что Гатва сыграет Пятнадцатого Доктора в долгоиграющем сай-фай-сериале «Доктор Кто».





Фото: кадр из Sex Education