Кино повлияло на выбор профессии почти трети россиян — опрос

К таким выводам пришли телеканал Cinema и сервис по поиску работы и работников HeadHunter по итогам совместного опроса, пишет ТАСС.





Согласно результатам, 28% респондентов заявили о влиянии кинематографа на выбор профессии. 39% опрошенных не увидели связи между просмотренными кинокартинами и работой.





При этом 57% выбравших профессию под влиянием кино согласились с тем, что увиденное в фильме более или менее оказалось похоже на их реальную работу. Еще 18% участников из этой же группы не обнаружили сходства между кинопрезентацией работы и ее действительностью и сменили профессию.





Чаще всего среди впечатливших фильмов назывались «Волк с Уолл-стрит» (более 12%), «Дьявол носит Prada» (почти 11%) и «Адвокат дьявола» (почти 10%). Среди отечественных фильмов — «Экипаж» (более 6%). Первые две картины чаще упоминали работники рекламы, PR и маркетинга. «Игры разума» и «Железного человека» — IT-специалисты.





Опрос проводился на hh.ru с 29 ноября по 19 декабря 2022 года с участием 2,5 тысячи респондентов из РФ.





Фото: кадр из фильма «Дьявол носит Prada»