Регина Тодоренко покажет образы книжных героинь в новой «Маске»

Представительница жюри шоу «Маска» в каждом выпуске будет блистать в нарядах, отсылающих к литературным героиням. Об этом стало известно на онлайн-презентации нового сезона проекта во «ВКонтакте».





На презентации Регина Тодоренко появилась в платье с газетным принтом. В грядущих эпизодах она предстанет в новых нарядах. В третьем сезоне телеведущая выбирала образы с отсылками к историческим личностям.





Четвертый сезон «Маски» дебютирует в эфире НТВ 12 февраля. В новых выпусках звездное жюри будет угадывать личности 14 артистов, выходящих на сцену в костюмах Пиковой дамы, Скунса, Ворона, Феникса, Пуделя и других персонажей. На этот раз судейскую команду вместе с Тодоренко составили Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, а также Алексей Воробьев.





Фото: скриншот из анонса шоу «Маска» / сайт НТВ