Гарри Стайлс стал лучшим исполнителем года по версии Brit Awards

Певец получил четыре награды главной британской музыкальной премии. Церемония вручения Brit Awards прошла в Лондоне. Список номинантов опубликован на ее сайте.





Гарри Стайлс выиграл в основных номинациях, включая песню года (As It Was) и альбом года (Harry’s House). Также его признали певцом года и лучшим поп-исполнителем. В других номинациях он не участвовал. Ранее Стайлс получил две премии «Грэмми», в том числе в одной из главных категорий «Запись года».





Группой и дебютом года на Brits признали Wet Leg. 23-летнего рэпера Aitch наградили за лучшее хип-хоп-исполнение. Певицу Бекки Хил — за исполнение танцевальной музыки, инди-рокеров The 1975 — за исполнение в стиле рок/альтернатива. Лучшей международной артисткой года стала Бейонсе, а международной группой — ирландские пост-панки Fontaines D.C.





Фото: кадр из клипа As It Was / ютьюб-канал Гарри Стайлса