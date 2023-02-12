Гарри Стайлс стал лучшим исполнителем года по версии Brit Awards

12.02.2023

Гарри Стайлс стал лучшим исполнителем года по версии Brit Awards
Певец получил четыре награды главной британской музыкальной премии. Церемония вручения Brit Awards прошла в Лондоне. Список номинантов опубликован на ее сайте.

Гарри Стайлс выиграл в основных номинациях, включая песню года (As It Was) и альбом года (Harry’s House). Также его признали певцом года и лучшим поп-исполнителем. В других номинациях он не участвовал. Ранее Стайлс получил две премии «Грэмми», в том числе в одной из главных категорий «Запись года».

Группой и дебютом года на Brits признали Wet Leg. 23-летнего рэпера Aitch наградили за лучшее хип-хоп-исполнение. Певицу Бекки Хил — за исполнение танцевальной музыки, инди-рокеров The 1975 — за исполнение в стиле рок/альтернатива. Лучшей международной артисткой года стала Бейонсе, а международной группой — ирландские пост-панки Fontaines D.C.

Фото: кадр из клипа As It Was / ютьюб-канал Гарри Стайлса