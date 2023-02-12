Linkin Park выпустил клип на архивный трек с вокалом Чарльза Беннингтона

Видео на песню Lost опубликовано на официальном YouТube-канале группы.





Не издававшийся ранее трек музыканты записали во время работы над своим вторым альбомом Meteora, в который он не вошел. В композиции звучит голос покойного фронтмена группы, совершившего суицид в 2017 году. За два дня с релиза клип посмотрели 7,5 млн зрителей. Lost и другие архивные песни появятся в переиздании «Метеоры», которое группа готовит к 20-летию пластинки. Релиз ожидается в апреле.





Linkin Park выпустил семь студийных альбомов. После смерти Беннингтона музыканты выпускали только неизданные треки и переиздания своих пластинок. По словам второго вокалиста и гитариста группы Майка Шиноды, музыкантам нужно время, чтобы понять, как работать дальше.





Фото: кадр из клипа Lost / ютьюб-канал Linkin Park