Николай Носков спел две с половиной песни и покинул сцену в Перми

Посетители обвинили заслуженного артиста РФ в срыве концерта 8 февраля, сообщило издание «В курсе.ру».





По словам зрителей, мероприятие в пермском ДК Солдатова началось с опозданием на 35 минут. При этом на сцену вышел неизвестный артист. Он пел песни и заверял публику в том, что Носков скоро появится. Певец действительно вышел на сцену, исполнил две композиции, а в середине третьей ушел со сцены. Организаторы объявили, что мероприятие прервано из-за плохого самочувствия артиста.





Зрители отметили, что Носков странно себя вел, плохо выговаривал слова, использовал нецензурные выражения. По их словам, такое поведение демонстрирует «полное неуважение» к аудитории. Некоторые посетители потребовали возвращения денег за билеты.





В последние годы Николай Носков редко выступает. В 2017 году он перенес инсульт и продолжает восстанавливаться до сих пор.





Фото: скриншот / ютьюб-канал Николая Носкова