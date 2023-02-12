Триллер «Хищники» Родриго Сорогойена получил премию «Гойя»

В Испании прошла 37-я церемония вручения национальной кинопремии. Список лауреатов опубликован на ее сайте.





Испанская киноакадемия признала As bestas Родриго Сорогойена лучшим фильмом и наградила его премией «Гойя». Триллер повествует о паре горожан, которые переехали в село, чтобы жить ближе к природе и заниматься огородничеством. Однако местные жители не приняли их: неприязнь перетекла в жестокий конфликт с непредсказуемыми последствиями.





Сорогойен стал лучшим режиссером, исполнитель одной из главных Дени Меноше — лучшим актером. Изабель Пенья и постановщик получили награды за оригинальный сценарий.





Лайа Коста признана лучшей актрисой за драму Cinco lobitos, «Худший человек на свете» норвежского режиссера Йоакима Триера — лучшей европейской кинолентой.





Фото: кадр из фильма As bestas