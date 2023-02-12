Пьер Нине сыграет Графа Монте-Кристо в новой экранизации

Французский актер Пьер Нине исполнит роль Эдмона Дантеса в фильме по роману Александра Дюма, пишет Variety.





Сценарий адаптируют Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер. По их словам, повествование будет вестись от лица главного персонажа. Они назвали Дантеса «первым французским супергероем», который отказался от привычной жизни, чтобы стать «мстителем в маске».





Премьера назначена на октябрь 2024 года.





Делапорт и де Ла Пательер также разработали сценарий к новой версии «Трех мушкетеров» Дюма. В апреле первая лента с Франсуа Сивилем в роли д’Артаньяна выйдет в официальный прокат в РФ благодаря возвращению на российский рынок кинокомпании Pathé. Вторая и заключительная картина с подзаголовком «Миледи» с Евой Грин появится к концу года.





Фото: кадр из фильма Yves Saint Laurent