Мари Карне споет голливудские хиты с оркестром «Русская филармония»

12.02.2023

Мари Карне споет голливудские хиты с оркестром «Русская филармония»
16 февраля в Доме музыки в Москве состоится концерт «Музыкальные хиты Голливуда», сообщила пресс-служба симфонического оркестра Москвы.

В этот день в Светлановском зале ММДМ будут звучать песни из «Титаника», «Профессионала», «Вестсайдской истории», «Эммануэли», «Ла-Ла Лэнда», а также музыка из цикла «Миссия невыполнима», бондианы, «Крестного отца» и других популярных кинокартин.

В сопровождении оркестра «Русская филармония» выступит Мари Карне — эстрадная и джазовая певица, участница первого сезона шоу «Голос», лауреатка «Славянского базара», финалистка национального отбора на «Евровидение-2012».

Начало в 19:00.

Фото: пресс-служба оркестра «Русская филармония»