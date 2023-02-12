Мари Карне споет голливудские хиты с оркестром «Русская филармония»

Фото: пресс-служба оркестра «Русская филармония»

В этот день в Светлановском зале ММДМ будут звучать песни из «Титаника», «Профессионала», «Вестсайдской истории», «Эммануэли», «Ла-Ла Лэнда», а также музыка из цикла «Миссия невыполнима», бондианы, «Крестного отца» и других популярных кинокартин.В сопровождении оркестра «Русская филармония» выступит Мари Карне — эстрадная и джазовая певица, участница первого сезона шоу «Голос», лауреатка «Славянского базара», финалистка национального отбора на «Евровидение-2012».Начало в 19:00.