Disney раскрыла бюджет пятой части франшизы про Индиану Джонса

11.02.2023

Disney раскрыла бюджет пятой части франшизы про Индиану Джонса

Американская студия Disney назвала размер бюджета пятой части франшизы об Индиане Джонсе. Производство фильма обошлось в 294,7 млн долларов, передает Forbes.

Фильм «Индиана Джонс и Часы судьбы» установил рекорд по размеру бюджета среди проектов студии Lucasfilm. Бюджет существенно превысил суммы, потраченные на последние три эпизода «Звездных войн», четвертого фильма «Индианы».

В международный прокат пятая часть фильма об Индиане Джонсе выйдет 30 июня. Главную роль в фильме сыграет Харрисон Форд. В актерский состав картины также вошли Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас.

Действие картины разворачивается в 1969 году в разгар космической гонки. Индиана Джонс узнает о вербовке американским правительством бывших нацистов и попадает в новое захватывающее приключение.


Фото: кадр из фильма «Индиана Джонс и Часы судьбы»