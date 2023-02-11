Disney раскрыла бюджет пятой части франшизы про Индиану Джонса





Американская студия Disney назвала размер бюджета пятой части франшизы об Индиане Джонсе. Производство фильма обошлось в 294,7 млн долларов, передает Forbes.



Фильм «Индиана Джонс и Часы судьбы» установил рекорд по размеру бюджета среди проектов студии Lucasfilm. Бюджет существенно превысил суммы, потраченные на последние три эпизода «Звездных войн», четвертого фильма «Индианы».



В международный прокат пятая часть фильма об Индиане Джонсе выйдет 30 июня. Главную роль в фильме сыграет Харрисон Форд. В актерский состав картины также вошли Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас.



Действие картины разворачивается в 1969 году в разгар космической гонки. Индиана Джонс узнает о вербовке американским правительством бывших нацистов и попадает в новое захватывающее приключение.









Фото: кадр из фильма «Индиана Джонс и Часы судьбы»