Путин наградил деятелей культуры и СМИ





Президент России Владимир Путин наградил деятелей культуры и сотрудников СМИ, говорится на официальном портале правовой информации.



Награды от главы государства достались главному редактору компании «Мир» Радику Батыршину, директору музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику, актрисе «Школы современной пьесы» Татьяне Васильевой.



Ранее президент наградил орденом Мужества сотрудника СКР Евгения Рыбакова, погибшего в Донецке. Этой же награды удостоена военкор Readovka Анастасия Елсукова.









Фото: Kremlin.ru