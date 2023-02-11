Дипломаты отреагировали на отмену концертов Мацуева в Италии





Отменой концерта российского пианиста Дениса Мацуева в итальянских Брешии и Бергамо Италия продемонстрировала недостаток суверенитета в области культуры, говорится в заявлении посольства РФ в Италии.



В комментарии указано, что решение об отмене выступления Мацуева на 60-м Международном фортепианном фестивале было принято после соответствующего требования украинского посла.



«Градоначальники уступили украинской стороне и добились отмены концертов всемирного известного российского виртуоза, заявив, что его профиль якобы "не артистический, а полностью политический". <...> Возникает невольный вопрос: будет ли впредь посольство Украины в Италии выступать в роли цензора итальянских театров и концертных площадок? Или есть надежда, что Италии в этой сфере все-таки удастся отстоять свой суверенитет?», — говорится в сообщении дипведомства.



Дипломаты напомнили, что именно в этих городах в разгар пандемии работали российские медики, помогавшие в борьбе с распространением опасного вируса.









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