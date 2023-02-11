Для Анненкирхе в Петербурге спроектируют орган

В лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге в ходе реставрационных работ появится специально ...
Фильмы и сериалы американской студии Disney уйдут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года...
Российский кинорежиссер Никита Михалков обвинил руководство Музея истории Екатеринбурга в попытках р...
Российский бизнесмен Евгений Пригожин анонсировал выход нового фильма. Об этом Пригожин рассказал ...
Американская актриса Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в новом байопике, передает Sc...
В лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге в ходе реставрационных работ появится специально ...
Фильмы и сериалы американской студии Disney уйдут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года...
Российский кинорежиссер Никита Михалков обвинил руководство Музея истории Екатеринбурга в попытках р...
Российский бизнесмен Евгений Пригожин анонсировал выход нового фильма. Об этом Пригожин рассказал ...
Американская актриса Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в новом байопике, передает Sc...
В Музее Победы открылась выставка «Красные флаги на Эльбрусе». Экспозиция подготовлена в рамках прое...
Министр культуры России Ольга Любимова вручила награды реставраторам, передает пресс-служба Министер...
Сын госпитализированного актера Бориса Щербакова Василий рассказал о самочувствии отца.
Мариинский театр анонсировал масштабную оперу Рихарда Вагнера — единственную комическую оперу немецк...
В Великобритании скончался кинорежиссер Хью Хадсон. Постановщик умер на 87-м году жизни в Лондоне. О...
Эксперты в области искусствоведения определили основные тренды в выставочной сфере на 2023 год.
Картина Ари Астера «Все страхи Бо» получила дату релиза в России. Абсурдистская комедия с Хоакином Ф...
Владимир Гусев, возглавлявший с 1988 года Русский музей, занял должность президента музея.
Коллективу Государственной Третьяковской галереи представили нового генерального директора, передает...
Бывший заместитель генерального директора Политехнического музея по науке и образованию Константин Ф...
В Сети появился полноценный трейлер нового «Форсажа» с Вином Дизелем, Джейсоном Момоа, Бри Ларсоном,...
Крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night получит поддержку из федерального бюджета...
В Успенском соборе Владимира в ходе работ обнаружена уникальная фигурка ангела. Артефакт предположит...
В Москве пройдет презентация и запуск акции «Танк Победы». Организатором проекта является московский...
В Новосибирске из-за взрыва газа в пятиэтажном доме погиб поэт Александр Дурасов, передает Сибкрай.р...
11.02.2023