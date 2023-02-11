Для Анненкирхе в Петербурге спроектируют орган

11.02.2023

Для Анненкирхе в Петербурге спроектируют орган

В лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге в ходе реставрационных работ появится специально спроектированный орган, передают «Невские новости».

Сообщается, что проект реставрации включает восстановление массивной лестницы, обновление главного входа. Лестнице планируется вернуть первозданный вид — белый цвет и полировку.

Кроме того, в Анненкирхе планируют установить орган, который спроектируют специально для церкви.

Проект реставрации церкви был представлен во время выставки графики главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Восстановительные работы могут начаться весной 2024 года.


Фото: скриншот визуализации проекта реставрации на сайте kuula.co