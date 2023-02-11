Для Анненкирхе в Петербурге спроектируют орган

Сообщается, что проект реставрации включает восстановление массивной лестницы, обновление главного входа. Лестнице планируется вернуть первозданный вид — белый цвет и полировку.Кроме того, в Анненкирхе планируют установить орган, который спроектируют специально для церкви.Проект реставрации церкви был представлен во время выставки графики главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.Восстановительные работы могут начаться весной 2024 года.