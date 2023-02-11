Никита Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в попытках развалить страну





Российский кинорежиссер Никита Михалков обвинил руководство Музея истории Екатеринбурга в попытках развалить страну.



О деятельности музея, в частности публикациях о «русских колонизаторах», шла речь в новом выпуске авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон».



«На полном серьезе внутри страны, внутри единого народа нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны, но не так жестко, как это было в Америке», — сказал Никита Михалков.



Режиссер напомнил, что в 1990 году в Свердловской области пытались создать сепаратистскую «Уральскую республику», а теме расчленения России посвящены многочисленные форумы на Западе.



«Может быть, нам нужно бороться с тем, чтобы не было этого подспудного провокационного навязывания идеи расчленения России, как это происходит в Екатеринбурге?» — сказал Никита Михалков.



Ранее к главе Екатеринбурга обратился российский бизнесмен Евгений Пригожин. Он призвал уволить директора уральского музея Игоря Пушкарева.









Фото: скриншот видео канала «Бесогон»/YouTube