Актриса Кристен Стюарт сыграет Сьюзен Зонтаг в новом байопике





Американская актриса Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в новом байопике, передает Screen Daily.



По информации издания, режиссером проекта выступит автор-документалист Кирстен Джонсон. Рабочее название картины — «Зонтаг». Фильм будет содержать четыре главы о жизни и творчестве американской писательницы.



Жанр фильма определен как драма с документальным аспектом. В основу сценария ляжет биография Зонтаг, написанная Беном Мозером.



Съемки ленты будут проходить в Берлине. Кристен Стюарт также работает над своим режиссерским дебютом «Хронология воды».













Фото: Jimmy Kimmel Live/YouTube