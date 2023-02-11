Музей Победы открыл выставку о водружении советских флагов на Эльбрусе





В Музее Победы открылась выставка «Красные флаги на Эльбрусе». Экспозиция подготовлена в рамках проекта «Война: день за днем» и посвящена одному из самых ярких событий битвы за Кавказ — водружению советских флагов на Эльбрусе.



«Это восхождение имело огромное символическое значение для советских войск, освобождавших в то время от немцев Кавказ, и нанесло мощный деморализующий удар по врагу, считавшему эти горы своими», — рассказала куратор выставки Ирина Чубаева.



Выставка рассказывает об уникальной экспедиции, проходившей в тяжелейших погодных условиях, и знакомит посетителей с судьбами 20 участников похода.



На выставке представлены в том числе личные вещи участников похода, альпинистское оборудование середины XX века, подлинные фотографии, сделанные во время экспедиции.



Посетить выставку можно до 6 марта 2023 года.













Фото: пресс-служба Музея Победы