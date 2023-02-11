Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии здоровья отца

73-летний народный артист России был госпитализирован с репетиции в Выборге 1 февраля. Сын артиста Василий Щербаков сообщил тогда, что его отец попал в больницу с ОРВИ и осложнениями по части кардиологии. Артиста госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.Василий Щербаков отметил накануне, что состояние отца улучшается. По словам наследника, актер еще в течение нескольких недель будет находиться под присмотром врачей, однако его состояние значительно улучшилось.Сын артиста сообщил, что Борису Щербакову поставили диагноз «обострение хронического бронхита».