Владимир Гусев занял должность президента Русского музея

10.02.2023

Владимир Гусев занял должность президента Русского музея
Владимир Гусев, возглавлявший с 1988 года Русский музей, занял должность президента музея.

Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

«Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — рассказали в Русском музее.

В статусе президента музея Владимир Гусев сосредоточится на отдельных областях работы музея, среди которых координация реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея, развитие филиалов учреждения.


Фото: Diplomatrutube/YouTube