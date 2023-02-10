Владимир Гусев занял должность президента Русского музея

Владимир Гусев, возглавлявший с 1988 года Русский музей, занял должность президента музея.



Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.



«Плановый переход Владимира Александровича на эту почетную должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкультуры России и связан с завершением трудового контракта», — рассказали в Русском музее.



В статусе президента музея Владимир Гусев сосредоточится на отдельных областях работы музея, среди которых координация реставрационных работ на объектах имущественного комплекса музея, развитие филиалов учреждения.









Фото: Diplomatrutube/YouTube