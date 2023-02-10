Врио гендиректора Политехнического музея назначен Константин Фурсов





Бывший заместитель генерального директора Политехнического музея по науке и образованию Константин Фурсов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора Политехнического музея, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.



Константин Фурсов — кандидат социологических наук, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.



С 2021 года Константин Фурсов занимал должность заместителя гендиректора Политехнического музея по науке и образованию.



С 2020 года Политехнический музей возглавляла Елена Проничева. Она заменит Зельфиру Трегулову на посту генерального директора Третьяковской галереи.













Фото: vk.com/polytechmuseum