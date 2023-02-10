В Сеть раньше срока попал трейлер десятого «Форсажа»

В Сети появился полноценный трейлер нового «Форсажа» с Вином Дизелем, Джейсоном Момоа, Бри Ларсоном, Ритой Морено и Аланом Ричсоном.



В новой части франшизы Доминик (Вин Дизель) и его «семья» противостоят Данте (Джейсон Момоа), который поклялся отомстить героям за прошлые обиды.



Режиссерское кресло в проекте занял Луи Леттерье. Премьера фильма запланирована на 19 мая.





Девятая часть «Форсажа» вышла в 2021 году. В России сборы фильма преодолели цифру в 17,5 млн долларов.









Фото: кадр из фильма «Форсаж»











