В Сеть раньше срока попал трейлер десятого «Форсажа»

10.02.2023

В Сеть раньше срока попал трейлер десятого «Форсажа»
В Сети появился полноценный трейлер нового «Форсажа» с Вином Дизелем, Джейсоном Момоа, Бри Ларсоном, Ритой Морено и Аланом Ричсоном.

В новой части франшизы Доминик (Вин Дизель) и его «семья» противостоят Данте (Джейсон Момоа), который поклялся отомстить героям за прошлые обиды.

Режиссерское кресло в проекте занял Луи Леттерье. Премьера фильма запланирована на 19 мая.

Девятая часть «Форсажа» вышла в 2021 году. В России сборы фильма преодолели цифру в 17,5 млн долларов.


Фото: кадр из фильма «Форсаж»